02 Oca 2023 - 11:37- Eğitim G: 02 Oca 2023 - 11:46

Teknik Eğitim Fakültesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Satılmış Tekindal emekli oluyor

Kocaeli Üniversitesi’nin gelişmesi ve yapılanmasına bölüm başkanlığı, dekanlık, üniversite senatosu üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri yaparak önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Satılmış Tekindal emekliliğe hazırlanıyor. Prof. Dr. Satılmış Tekindal Çankırı/Çerkeş-Göynükçukuru doğumlu olup ilköğretim ve ortaöğretimini tamamladıktan ve lisans eğitimini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora yapmıştır.
Teknik Eğitim Fakültesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Satılmış Tekindal emekli oluyor mask
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Satılmış Tekindal Amasya Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi ve Yrd. Doç. Dr. olarak eğitim öğretim faaliyetleri ile bölüm başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Tekindal 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’ne atanarak göreve başlamış ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra adı geçen fakültede uzun yıllar bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş ve iki dönem (6 yıl) dekanlık yapmıştır. Satılmış Tekindal ayrıca Kocaeli Üniversitesi Senato üyeliği ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş ve Bologna- Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci Komisyon Üyeliği, Avrupa birliği ortak konulu (transversal) programı çalışması Fransa ve Hollanda’da), YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi çalışmaları gibi çeşitli idari ve akademik komisyonlarda görev almıştır.

Adı geçen öğreti üyesi, yurt içi ve yurt dışı (Florida State University) üniversite deneyimlerine sahiptir.

Tekindal Nicel, Nitel, Karma Yöntem Araştırma Desenleri ve İstatistik; Okullarda Ölçme ve Değerlendirme vb. kitaplar ile kitap bölümleri yazmış; ulusal ve uluslararası seminer ve sempozyumlara katılmış olup yine ulusal ve uluslararası düzeyde birçok makale ve bildiri yayınlamıştır.

Prof. Dr. Satılmış Tekindal halen Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı başkanlığı görevini yürütmekte olup 02.01.2023 tarihinde emekliye ayrılacaktır.

# eğitim, Avrupa, Kocaeli Üniversitesi

02 Oca 2023 - 11:37 - Eğitim

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