Yarımca ve Samsun zirvede tamamladı

KAZANANLAR BELLİ OLDU

İki gün süren turnuva sonunda Erkeklerde Yarımca Kulübü rakiplerini geride bıraktı. Samsun Kadın Karması da kategorisinde zirveye çıktı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gebze Spor İlçe Müdürü Hikmet Tataoğlu ve Curling Kulüpler Birliği Başkanı Burak Aytaç Ataç da karşılaşmaları takip etti.

YUSUF ALTINAY TEŞEKKÜR ETTİ

İlk gün yapılan müsabakalarının ardından kulüpler ve sporcular, Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yemek yedi. Katılımcılar hem hasret giderdi, hem de keyifli dakikalar yaşadı. Curling Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Altınay, katılan tüm sporcular ve takımlara teşekkür ederken turnuvanın amacının Curling kulüpleri ve sporcularının kaynaşması ve sosyalleşmesi olduğunu vurguladı.

ERKEKLER SONUÇLAR:

1. Yarımca Curling Kulübü

2. Ankara Ankuva Genç Kulübü

3. Gebze Teknik Üniversitesi

4. Samsun İl Karması

KADINLAR SONUÇLAR

1. Samsun Kadın Karması

2. Kocaeli Üniversitesi

3. Zonguldak İl Karması

4. Samsun Amisos Kulübü