02 Oca 2023 - 11:50- Spor G: 02 Oca 2023 - 11:52

Yarımca ve Samsun zirvede tamamladı

Gebze Olimpik Buz Spor Salonu’nda yapılan Anadolu Curling Turnuvası’nda Erkeklerde temsilcimiz Yarımca, kadınlarda Samsun Kadın Karması şampiyon oldu
Yarımca ve Samsun zirvede tamamladı mask
Haber albümü için resme tıklayın

KAZANANLAR BELLİ OLDU

İki gün süren turnuva sonunda Erkeklerde Yarımca Kulübü rakiplerini geride bıraktı. Samsun Kadın Karması da kategorisinde zirveye çıktı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gebze Spor İlçe Müdürü Hikmet Tataoğlu ve Curling Kulüpler Birliği Başkanı Burak Aytaç Ataç da karşılaşmaları takip etti.

YUSUF ALTINAY TEŞEKKÜR ETTİ

İlk gün yapılan müsabakalarının ardından kulüpler ve sporcular, Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yemek yedi. Katılımcılar hem hasret giderdi, hem de keyifli dakikalar yaşadı. Curling Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Altınay, katılan tüm sporcular ve takımlara teşekkür ederken turnuvanın amacının Curling kulüpleri ve sporcularının kaynaşması ve sosyalleşmesi olduğunu vurguladı.

ERKEKLER SONUÇLAR:

 1. Yarımca Curling Kulübü

2. Ankara Ankuva Genç Kulübü

3. Gebze Teknik Üniversitesi

4. Samsun İl Karması

KADINLAR SONUÇLAR

1. Samsun Kadın Karması

2. Kocaeli Üniversitesi

3. Zonguldak İl Karması

4. Samsun Amisos Kulübü

# Kocaeli Üniversitesi, Kadın, genç, Ankara, Yemek, Çayırova

02 Oca 2023 - 11:50 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.047.234 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca’dan imza şov! mask
Darıca’dan imza şov!
Derincespor AŞ. bombaları patlattı mask
Derincespor AŞ. bombaları patlattı
Ömer Güncü nereye gidecek? mask
Ömer Güncü nereye gidecek?
Devre arası transfer maliyeti en az 10 milyon! mask
Devre arası transfer maliyeti en az 10 milyon!
Onkur’a helal olsun! mask
Onkur’a helal olsun!
Derince, yeni otobüsünü giydirdi mask
Derince, yeni otobüsünü giydirdi
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL