Yarımca ve Samsun zirvede tamamladı

KAZANANLAR BELLİ OLDU
İki gün süren turnuva sonunda Erkeklerde Yarımca Kulübü rakiplerini geride bıraktı. Samsun Kadın Karması da kategorisinde zirveye çıktı. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gebze Spor İlçe Müdürü Hikmet Tataoğlu ve Curling Kulüpler Birliği Başkanı Burak Aytaç Ataç da karşılaşmaları takip etti.
YUSUF ALTINAY TEŞEKKÜR ETTİ
İlk gün yapılan müsabakalarının ardından kulüpler ve sporcular, Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yemek yedi. Katılımcılar hem hasret giderdi, hem de keyifli dakikalar yaşadı. Curling Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Altınay, katılan tüm sporcular ve takımlara teşekkür ederken turnuvanın amacının Curling kulüpleri ve sporcularının kaynaşması ve sosyalleşmesi olduğunu vurguladı.
ERKEKLER SONUÇLAR:
1. Yarımca Curling Kulübü
3. Gebze Teknik Üniversitesi
4. Samsun İl Karması
KADINLAR SONUÇLAR
1. Samsun Kadın Karması
3. Zonguldak İl Karması
4. Samsun Amisos Kulübü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.