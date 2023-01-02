Biniciler sınavdan geçti

YILDIZ AÇIKLAMADA BULUNDU
Türkiye Binicilik Federasyonu 3.Kademe Antrenörü Hakkı Özçam'ın gözetiminde yapılan sınav ile ilgili açıklamada bulunan eski milli judocumuz, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Müdürü Fikret Yıldız, “Yarışmalara katılabilmek için gereken Binicilik Lisansı talebinde bulunan adaylar, kategori sınavlarına katılmak zorunda. Önce yazılı sınavlara giren adaylar, daha sonra Türkiye Binicilik Federasyonu 3.Kademe Antrenörü Hakkı Özçam'ın gözetiminde ata binme, engel atlama, dresaj, sürüş teknikleri, atı yönlendirme konusunda becerilerini gösterdi” dedi. Yazılı ve manejdeki uygulamalı yapılan sınav sonuçları Türkiye Binicilik Federasyonuna gönderilecek, belge almaya hak kazanan adaylar, Engel Atlama Binicilik lisansı alarak, yarışmalara katılabilecek. Türk Biniciliğine kazandırdığımız genç yetenekler hayırlı olsun' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.