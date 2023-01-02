Biniciler sınavdan geçti

YILDIZ AÇIKLAMADA BULUNDU

Türkiye Binicilik Federasyonu 3.Kademe Antrenörü Hakkı Özçam'ın gözetiminde yapılan sınav ile ilgili açıklamada bulunan eski milli judocumuz, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Müdürü Fikret Yıldız, “Yarışmalara katılabilmek için gereken Binicilik Lisansı talebinde bulunan adaylar, kategori sınavlarına katılmak zorunda. Önce yazılı sınavlara giren adaylar, daha sonra Türkiye Binicilik Federasyonu 3.Kademe Antrenörü Hakkı Özçam'ın gözetiminde ata binme, engel atlama, dresaj, sürüş teknikleri, atı yönlendirme konusunda becerilerini gösterdi” dedi. Yazılı ve manejdeki uygulamalı yapılan sınav sonuçları Türkiye Binicilik Federasyonuna gönderilecek, belge almaya hak kazanan adaylar, Engel Atlama Binicilik lisansı alarak, yarışmalara katılabilecek. Türk Biniciliğine kazandırdığımız genç yetenekler hayırlı olsun' dedi.