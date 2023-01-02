Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alınan bilgi ve iddialara göre Gülcan Bakir adlı 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından gece odasında kendinden geçmiş halde bulundu. Eve çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonrasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın fenalaşmadan önce bazı ilaçlar içtiği ancak ölüm sebebinin ani kalp krizi olabileceği ifade edilirken yapılan otopsinin ölüm nedenini aydınlatması bekleniyor. Otopsi sonrasında ailesine teslim edilen genç kızın bugün 17 Ağustos Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Yukarı Hereke'de toprağa verileceği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.