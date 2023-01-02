Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Alınan bilgi ve iddialara göre Gülcan Bakir adlı 18 yaşındaki genç kız ailesi tarafından gece odasında kendinden geçmiş halde bulundu. Eve çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonrasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın fenalaşmadan önce bazı ilaçlar içtiği ancak ölüm sebebinin ani kalp krizi olabileceği ifade edilirken yapılan otopsinin ölüm nedenini aydınlatması bekleniyor. Otopsi sonrasında ailesine teslim edilen genç kızın bugün 17 Ağustos Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Yukarı Hereke'de toprağa verileceği öğrenildi.