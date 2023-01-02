Asansörde "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Üst Geçidinde bulunan asansöre iki şahıs bindi. Şahıslardan biri asansörde sigara içmeye devam etti. Doğru bir davranış olmamasına rağmen asansörde sigara içen şahıs, daha sonra sigarayı güvenlik kamerasına tutarak, objektife de zarar verdi. Şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörden inerek, yollarına devam etti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanan çirkin olayın ardından güvenlik kamerasını yeniledi.
Öte yandan, kent genelindeki üst geçitlerde bulunan asansörler, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor. Ancak asansörlere zaman zaman duyarsız vatandaşlar tarafından zarar da veriliyor. Geçtiğimiz aylarda da bazı asansörlerin kapıları kırılmış, tekmelenmiş ve aynı zamanda sprey boyalar ile çeşitli yazılar yazılmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - yeterince eşkal bırakmışlar istenirse hemen bulunurlar ve bulmak ta gerekir bence .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.