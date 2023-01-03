Alınan bilgiye göre, İzmit geçişinde bulunan üst geçitteki asansörün güvenlik kamerasına zarar verildiğini belirleyen ekipler bölgeye gitti. Ekipler, kameradaki zararı gidererek tekrar çalışmasını sağladı. Kayıtları inceleyen ekipler, asansöre binen bir kişinin içtiği sigarayı kameraya tutarak zarar verdiğini tespit etti. Büyükşehir Belediyesi, bunun üzerine ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilmenizi isteriz ki, kötüler her zaman kötüdür." ifadesi kullanıldı.
Kameraya zarar veren kişiye suç duyurusu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 kara yolunda bulunan üst geçidin asansöründeki güvenlik kamerasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Murti - Yüzlerini saklamayın herkes görsün kim olduklarını ayrıca verdikleri zarar ödettirilsin!
ramiz karaeski - O sigarayı neticesinde söndürürseniz bir daha yapmayacağından emin olabilirsiniz.
körfez - Yüzünü niye kapatıyorsunuz kim olduğunu herkes görsün belki utanır. Bu tür suçlara şimdi ceza verilmezse ileride daha ağır suçlar işleyeceklerdir.
erol demirbek TÜRK - yeterince eşkal bırakmışlar istenirse hemen bulunurlar ve bulmak ta gerekir bence .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.