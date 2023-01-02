İlk sınav Bulvar’la

BUGÜN, KARMA TAKIM OYNAYACAK
Yeşil Siyahlılar Antalya kampında ilk maçına çıkıyor. Devre arası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen kampta bugünkü maç Kaya Otel Sahasında oynanacak. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Yeşil Siyahlılar perşembe günü iki maç üst üste oynayarak, tüm oyuncularını sahaya sürebilecek. Bu maçlarda rakipler 2.Lig ekipleri Isparta 32spor ve Afyonspor olacak. İti maç da Kaya Otel sahasında art arda oynanacak.
SON MAÇ BOLU YA DA GÖZTEPE İLE
Yeşil Siyahlılar kampın son günü olan cumartesi günü de 1.Lig takımlarından biriyle son provasını yapacak. Bu maçta ilk etapta görüşülen takımlar Boluspor ve Göztepe oldu. Bu takımlardan bugün net yanıt bekleniyor. Olmazsa alternatif bir 1.Lig takımıyla maç yapılacak. Yeşil Siyahlı takım cumartesi maçı oynadıktan sonra kente dönecek. Pazartesi izin yapacak ekip, salı gününden itibaren Kırklarelispor lig maçı hazırlıklarına başlayacak.
ANTALYA’DAKİ ÖZEL MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
3 OCAK SALI BUGÜN:
15.00 / 16.00 Kocaelispor - Bulvar
(Kaya Otel Sahası)
5 OCAK PERŞEMBE:
14.00 Kocaelispor – Isparta 32
16.00 Kocaelispor - Afyonspor
(Kaya Otel Sahası)
7 OCAK CUMARTESİ:
16.00 Kocaelispor-Bolu/Göztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.