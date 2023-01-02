İlk sınav Bulvar’la

BUGÜN, KARMA TAKIM OYNAYACAK

Yeşil Siyahlılar Antalya kampında ilk maçına çıkıyor. Devre arası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen kampta bugünkü maç Kaya Otel Sahasında oynanacak. Müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Yeşil Siyahlılar perşembe günü iki maç üst üste oynayarak, tüm oyuncularını sahaya sürebilecek. Bu maçlarda rakipler 2.Lig ekipleri Isparta 32spor ve Afyonspor olacak. İti maç da Kaya Otel sahasında art arda oynanacak.

SON MAÇ BOLU YA DA GÖZTEPE İLE

Yeşil Siyahlılar kampın son günü olan cumartesi günü de 1.Lig takımlarından biriyle son provasını yapacak. Bu maçta ilk etapta görüşülen takımlar Boluspor ve Göztepe oldu. Bu takımlardan bugün net yanıt bekleniyor. Olmazsa alternatif bir 1.Lig takımıyla maç yapılacak. Yeşil Siyahlı takım cumartesi maçı oynadıktan sonra kente dönecek. Pazartesi izin yapacak ekip, salı gününden itibaren Kırklarelispor lig maçı hazırlıklarına başlayacak.

ANTALYA’DAKİ ÖZEL MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

3 OCAK SALI BUGÜN:

15.00 / 16.00 Kocaelispor - Bulvar

(Kaya Otel Sahası)

5 OCAK PERŞEMBE:

14.00 Kocaelispor – Isparta 32

16.00 Kocaelispor - Afyonspor

(Kaya Otel Sahası)

7 OCAK CUMARTESİ:

16.00 Kocaelispor-Bolu/Göztepe