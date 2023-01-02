02 Oca 2023 - 15:03- Spor

Kocaelispor’a “3.Güvenç” geliyor

Kocaelispor’da üçüncü Güvenç de forma giymeye hazırlanıyor, Efsane kaptan ve teknik direktör Güvenç Kurtar’dan sonra, Behiç-Mehmet ikizlerin oğlu Güvenç Özkan da Kocaelispor’da forma giymişti. Şimdi de, 90 yıllardaki efsane Kocaelispor’un sağ beki Erol Usta (Laz Erol)’un milli takımda oynayan oğlu Pazarsporlu Güvenç Usta da Kocaelispor’a yola çıktı. Transfer gerçekleşirse, körfez’de üçüncü kez Güvenç isimli bir futbolcu forma giymiş olacak.