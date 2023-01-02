Kocaelispor’a “3.Güvenç” geliyor

LAZ EROL’UN OĞLU GÜVENÇ GELİYOR
Kocaelispor’un 90 yıllarda efsane olduğu takımın antrenörü Rize kökenli Güvenç Kurtar’dan esinlenerek oğlunun adını Güvenç koyan Rizeli Erol Usta, Süper Lig’in yıldızlarından biriydi. Şimdi Pazar’a kiralık oynayan oğlu Rizesporlu Güvenç de Körfez’in yolunu tuttu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.