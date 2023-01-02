02 Oca 2023 - 15:03- Spor G: 02 Oca 2023 - 16:26

Kocaelispor’a “3.Güvenç” geliyor

Kocaelispor’da üçüncü Güvenç de forma giymeye hazırlanıyor, Efsane kaptan ve teknik direktör Güvenç Kurtar’dan sonra, Behiç-Mehmet ikizlerin oğlu Güvenç Özkan da Kocaelispor’da forma giymişti. Şimdi de, 90 yıllardaki efsane Kocaelispor’un sağ beki Erol Usta (Laz Erol)’un milli takımda oynayan oğlu Pazarsporlu Güvenç Usta da Kocaelispor’a yola çıktı. Transfer gerçekleşirse, körfez’de üçüncü kez Güvenç isimli bir futbolcu forma giymiş olacak.
Kocaelispor’a “3.Güvenç” geliyor mask
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LAZ EROL’UN OĞLU GÜVENÇ GELİYOR

Kocaelispor’un 90 yıllarda efsane olduğu takımın antrenörü Rize kökenli Güvenç Kurtar’dan esinlenerek oğlunun adını Güvenç koyan Rizeli Erol Usta, Süper Lig’in yıldızlarından biriydi. Şimdi Pazar’a kiralık oynayan oğlu Rizesporlu Güvenç de Körfez’in yolunu tuttu.
# Kocaelispor, Oğlu

02 Oca 2023 - 15:03 - Spor

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