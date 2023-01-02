Bucaspor Ahmet’i kadrosuna kattı

SIKI BİR SAVUNMACI
Aslan, defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilirken, bu sezon Bergama formasıyla çıktığı 16 maçta skor katkısı veremedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor ile birlikte zirveyi paylaşan Bucaspor 1928, takımı güçlendirmeyi sürdürüyor. Sarı Lacivertliler, Bergama Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.