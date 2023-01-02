02 Oca 2023 - 15:16- Spor

Yıldırım ve Yılport Samsunspor'a yakın takip

Yılport’un sahibi ve Karadeniz ekibinin başkanı olan Yüksel Yıldırım’ın başkanı olduğu Samsunspor’u yakın takibe alan Kocaelispor, Samsunspor’dan bir stoper ya da 6 numaranın işini bitirmek üzere bulunuyor. Yönetimin yakın takibe aldı isimler için son kararı tekin direktör Hüseyin Eroğlu verecek. Transfere, Yıldırım Holding’in sahibi Yüksel Yıldırım da yardımcı olacak.