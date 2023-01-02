Yıldırım ve Yılport Samsunspor'a yakın takip

YÜKSEL YILDIRIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Körfez’deki Yılport’un sahibi Yüksel Yıldırım, bir zamanlar Karaosmanoğlu’nun Kocaelispor’u kendisine bedava verdiklerini söyleyerek tepki çekmişti.
Yılport’un sahibi ve Karadeniz ekibinin başkanı olan Yüksel Yıldırım’ın başkanı olduğu Samsunspor’u yakın takibe alan Kocaelispor, Samsunspor’dan bir stoper ya da 6 numaranın işini bitirmek üzere bulunuyor. Yönetimin yakın takibe aldı isimler için son kararı tekin direktör Hüseyin Eroğlu verecek. Transfere, Yıldırım Holding’in sahibi Yüksel Yıldırım da yardımcı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.