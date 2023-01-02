“Kocaeli’de de Millet İttifakı il başkanları toplanmalı”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, bugün gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, gündemle ilgili bilgi değerlendirmede bulundu. Demir, “Gelecek Parti olarak sürekli sahadayız. Yapılan anketlerde oyumuz yüzde 4, 4.5 civarında. Millet İttifakı çok iyi bir ivme yakaladık, seçimleri mutlaka kazanacağız” dedi.

“MÜZAKERE ETMELİLER”

Demir’e “genel başkanlar toplanıyor, ama Kocaeli’deki il başkanları neden toplanmıyor?’ sorumuza, “Birçok ilde Millet İttifakı il başkanları toplanıyor, Kocaeli’de de il başkanları toplanmalı. Kendi aralarında müzakere etmeli, seçimde nasıl başarılı oluruzu konuşmalı, Millet İttifakı olarak bir tane daha milletvekili nasıl çıkarırızı konuşmalı diye düşünüyorum” dedi.