“Kocaeli’de de Millet İttifakı il başkanları toplanmalı”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, bugün gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, gündemle ilgili bilgi değerlendirmede bulundu. Demir, “Gelecek Parti olarak sürekli sahadayız. Yapılan anketlerde oyumuz yüzde 4, 4.5 civarında. Millet İttifakı çok iyi bir ivme yakaladık, seçimleri mutlaka kazanacağız” dedi.
“MÜZAKERE ETMELİLER”
Demir’e “genel başkanlar toplanıyor, ama Kocaeli’deki il başkanları neden toplanmıyor?’ sorumuza, “Birçok ilde Millet İttifakı il başkanları toplanıyor, Kocaeli’de de il başkanları toplanmalı. Kendi aralarında müzakere etmeli, seçimde nasıl başarılı oluruzu konuşmalı, Millet İttifakı olarak bir tane daha milletvekili nasıl çıkarırızı konuşmalı diye düşünüyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.