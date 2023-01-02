Kansere yakalanan ve bir süredir tedavi gören Ahmet Üstünkol yoğun bakıma alındı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Üstünkol vefat etti. 3 çocuk babası olan Üstünkol Kartepe Doğantepe Merkez Camii'nde kılınacak olan ikindi namazı sonrasında Doğantepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.