CHP Kocaeli’de artık Bülent Sarı resmi olarak görevde

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü’nde, Harun Özgür Yıldızlı’nın milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonrası boşalan yeni başkanlık görevi için geçtiğimiz hafta yapılan il yönetim kurulu toplantısında seçime gidilmişti. CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu tarafından yeni İl Başkanı seçilen Bülent Sarı’nın görevi bugün genel merkez tarafından resmi olarak onaylandı. Kararın il örgütüne tebliği sonrası yeni İl Başkanı Bülent Sarı şunları kaydetti: “Örgütümüzü Kocaeli’de 2023 seçimlerine taşımak adına aday olduğum il başkanlığı görevi için il yönetim kurulu üyesi yol arkadaşlarımın kararı genel merkezimiz tarafından da bugün itibari ile onaylandı. Bundan sonra daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Yol arkadaşlarımın güveni ve genel merkezimizin takdiri ile Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı’nı demokrasi ile taçlandırmak için resmi olarak göreve başlıyoruz. Geliyor gelmekte olan.”