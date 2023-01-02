02 Oca 2023 - 16:09- Spor G: 02 Oca 2023 - 16:23

Potada lise ateşi

Ömer Lütfi Çelik
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Özel İzmit Koleji bırakmadı: 62-46

Kocaeli Okullar Arası Genç Erkekler A Ligi tüm hızıyla sürüyor. Dün İzmit Atatürk Spor Salonu’nda çekişmeli maçlar vardı.  İzmit Atılım Anadolu Lisesi ile Özel İzmit Koleji karşı karşıya geldi. Çekişmeli anlara sahne olan karşılaşmada gülen taraf Özel İzmit oldu. Maç boyunca üstünlüğünü kaybetmeyen ekip, karşılaşmadan 62-46 galip ayrıldı.

Seymen Koleji çok rahat: 65-53

Genç Erkekler basketbol grup müsabakalarında dün karşılaşan Özel Seymen Koleji ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, maçı takip etmeye gelen basketbol severlere şölen tadında bir maç izletti. Özel Seymen Koleji'nin tüm periyotlarda üstün olduğu maç 65-53 Özel Seymen Koleji'nin lehine sona erdi. Karşılaşma sonrasında genç basketbolcular galibiyetlerini doyasıya kutladı.

İzmit Muallim Naci, şans tanımadı: 67-27

Genç Erkekler Kocaeli Basketbol Turnuvası grup maçlarında, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi, 24 Kasım Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Mücadelenin tüm periyotlarında Muallim Naci Anadolu Lisesi ezici bir üstünlükle oynadı. Rakibine şans tanımayan genç basketbolcular karşılaşmadan 67-27 galip ayrıldı.

# genç, Atatürk

02 Oca 2023 - 16:09 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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