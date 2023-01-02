02 Oca 2023 - 16:28- Ekonomi G: 02 Oca 2023 - 16:31

Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak

Hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satılabilmesine olanak sağlayan yeni uygulama, adliye bulunan tüm il ve ilçelerde hizmete açıldı
Hacizli mallar elektronik ortamda satılacak mask
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TBMM'de 24 Kasım 2021'de kabul edilerek yasalaşan kanun değişikliğiyle İcra İflas Kanunu'na, 'Hacizli malın ulusal yargı ağı bilişim sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırmayla satılmasına yönelik hüküm eklendi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 8 Mart 2022'de yürürlüğe girmesi ile hacizli malların elektronik ortamdan satışı 15 Mart 2022'de Ankara Batı İcra Dairesi'nde pilot olarak başlatıldı. Edinilen bilgiye göre bugüne kadar 14 adliyede hacizli malların elektronik ortamda satışı uygulamasına geçildi, tüm il ve ilçelerdeki adliyelerde uygulamaya başlandı. Böylelikle ilanı yapılacak satışlar hakkında elektronik ortamda satış yapılacak.

EN YÜKSEK TEKLİF

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik'e göre, açık artırmayla satış işlemlerinde, taşınırın açık artırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, açık artırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanımında zorunluluk bulunuyor. Artırmaya katılabilmek için hacizli malın değerinin yüzde 10'unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunlu olacak.

TEKLİF VERME SÜRESİ

Elektronik Satış Portalında yapılan açık artırmada teklif verme süresi 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekli olacak. Açık artırmada, teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek. Satış talebi, teklif verme süresi başladıktan sonra geri alınamayacak, teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde ise satış durdurulacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

# ihale, Ankara, kamu

02 Oca 2023 - 16:28 - Ekonomi

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