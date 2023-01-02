Çevre ve Şehircilik 383 personel alacak

Kurum, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun! Bakanlığımıza 383 personel alıyoruz." dedi.Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 müfettiş yardımcısı, 74 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, 14 coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı, 220 milli emlak uzman yardımcısı, 30 milli emlak denetmen yardımcısı, 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı alacak. Böylelikle alınacak toplam personel sayısı 383 olacak.