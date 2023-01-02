02 Oca 2023 - 17:08- Gündem G: 02 Oca 2023 - 17:17

Usta eller buluşuyor

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 08-09 Ocak 2023 tarihlerinde “Usta Eller Buluşuyor - Saç Kesimi, Türban, Topuz, Makyaj, Renklendirme ve Cilt Bakımı Teknikleri, Mesleki Eğitim – Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı”  fuar ve eğitim programı gerçekleşecek
Usta eller buluşuyor mask
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Program 08-09 Ocak 2023 Pazar ve Pazartesi günlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da kurulacak fuar stantlarının ziyarete açılmasıyla  başlayacaktır.

Saç kesimi şekil verme topuz türban makyaj renklendirme ve cilt bakımı teknikleri eğitim programı ve aynı zamanda sektörümüze Kozmetik ürün ve ekipman sağlayan firmaların katılımıyla eğitim ve fuar programı gerçekleşecek. Stantları ziyaret akşam saat 19.00'a kadar devam edecektir.

Yine pazar günü saat 12.00'da protokolün fuar stantlarını ziyareti sonrası saat 13.00'te protokol konuşmalarının ardından eğitim programımız başlayacak olup saat 20.00'a kadar devam edecektir..

Pazar ve pazartesi günleri gerçekleşecek program akışı

Eğitim Programımıza katılan esnaflarımıza sertifika ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılacaktır.

Ayrıca program süresince yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecektir.

Katılacak esnaflarımız ve çalışanları aşağıdaki linkteki formu doldurarak katılabilirler.

https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/DisIliskiler/UstaEllerBasvuru

İlimizdeki ve ilçelerimizdeki bütün esnaflarımız çalışanları ve halkımız davetlidir

*Kocaeli Berberler Odası Başkanı

Mustafa BOZKURT

*Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı

Yavuz DOĞAR

*Gebze Berberler Kuaförler Odası Başkanı

Metin YAŞAR

*Gölcük Berberler Kuaförler Odası Başkanı

Mevlüt GÜL

 

# eğitim

02 Oca 2023 - 17:08 - Gündem

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