Usta eller buluşuyor

Program 08-09 Ocak 2023 Pazar ve Pazartesi günlerinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde saat 10.00'da kurulacak fuar stantlarının ziyarete açılmasıyla başlayacaktır.
Saç kesimi şekil verme topuz türban makyaj renklendirme ve cilt bakımı teknikleri eğitim programı ve aynı zamanda sektörümüze Kozmetik ürün ve ekipman sağlayan firmaların katılımıyla eğitim ve fuar programı gerçekleşecek. Stantları ziyaret akşam saat 19.00'a kadar devam edecektir.
Yine pazar günü saat 12.00'da protokolün fuar stantlarını ziyareti sonrası saat 13.00'te protokol konuşmalarının ardından eğitim programımız başlayacak olup saat 20.00'a kadar devam edecektir..
Pazar ve pazartesi günleri gerçekleşecek program akışı
Eğitim Programımıza katılan esnaflarımıza sertifika ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılacaktır.
Ayrıca program süresince yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecektir.
Katılacak esnaflarımız ve çalışanları aşağıdaki linkteki formu doldurarak katılabilirler.
https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/DisIliskiler/UstaEllerBasvuru
İlimizdeki ve ilçelerimizdeki bütün esnaflarımız çalışanları ve halkımız davetlidir
*Kocaeli Berberler Odası Başkanı
Mustafa BOZKURT
*Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı
Yavuz DOĞAR
*Gebze Berberler Kuaförler Odası Başkanı
Metin YAŞAR
*Gölcük Berberler Kuaförler Odası Başkanı
Mevlüt GÜL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.