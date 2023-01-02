Eski Belediye Başkanı Nazım Baştürk vefat etti

Anavatan Partisi’nde bir dönem Yuvacık Belediye Başkanlığı yapan, kentin tanınan siyasetçilerinden Nazım Baştürk hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Nazım Baştürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Baştürk’ün cenazesi 4 Ocak Çarşamba öğlen saat 14.00'de Yuvacık Camiinde kılınacak.