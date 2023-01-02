Eski Belediye Başkanı Nazım Baştürk vefat etti

Anavatan Partisi’nde bir dönem Yuvacık Belediye Başkanlığı yapan, kentin tanınan siyasetçilerinden Nazım Baştürk hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Nazım Baştürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Baştürk’ün cenazesi 4 Ocak Çarşamba öğlen saat 14.00'de Yuvacık Camiinde kılınacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.