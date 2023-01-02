02 Oca 2023 - 17:21- Eğitim G: 02 Oca 2023 - 17:33

İzmit'in çocukları okuyor

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesinde gönüllü öğretmenlerin katılımıyla İZMİT'İN OKUYAN ÇOCUKLARI / Kitaplarla Dolu Bir Serüven isimli bir proje yürütülüyor.
İzmit'in çocukları okuyor mask
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Bu projenin amacı; İzmit ilçesindeki yazar öğretmen ve öğrencilerimizin tanıtılıp, ilçe çapında eş zamanlı okuma etkinliği yaparak çocukların gönlünde kitabın yerinin pekişmesini sağlamaktır. Proje kasım ayı içinde İzmit Lisesinde yapılan tanıtımla başlamıştır.

Kitap okumanın ve kitapla ilgili paylaşımlar içinde olmanın tamamen isteğe bağlı ve keyifli bir eylem olduğu vurgusuyla hareket eden ve gönüllük easına dayalı projenin yönetimi şu isimlerden oluşmaktadır:

Proje yönetiminde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu bulunmaktadır. Teknik hizmet ve genel koordinasyondan sorumlu öğretmenimiz İlçe Milli Eğitim Özel Büro Öğretmenimiz Şenay Turan HAMZAÇEBİ’dir. Türkçe öğretmenleri Bilge DUMAN BİLGİÇ, Ersin Bayram, Ezgi Başyurt, Hülya TOPRAK, Onur Özcanlı; sınıf öğretmeleri Elmas Gezer, Serdar TOPAL ve Burcu KIZILAY ise projenin gönüllü öğretmenleridir.

Bu proje kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Kasım ayında;

1.Sınıf ( velileriyle) ve 4. Sınıf öğrencilerimiz, Şehit Ümit Balkan İlkokulu sınıf öğretmenimiz yazarımız Elmas GEZER’in ‘Süper Nine Kampta’, ( Buluşmaya, Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.)

2.Sınıf ve 3. Sınıf öğrencilerimiz, Kılıçaslan İlkokulu sınıf öğretmenimiz yazarımız Evrim KÜÇÜK’ün ‘Kütüphane’de Neler Oluyor?’, ( Buluşmaya, Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.)

5. Sınıf ve 6. Sınıf öğrencilerimiz, yine emekli bir öğretmen yazar Miyase SERBARUT’un ‘Sisin Sakladıkları’ , (Online Geçekleşti)

7. Sınıf ve 8. Sınıf öğrencilerimiz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okutmanlık görevini sürdüren Fatmanur PEÇE’nin ‘Son Yarış’ ( Buluşmaya, 28 Haziran Ortaokulumuz ev sahipliği yaptı.)

adlı kitaplarını okuyarak okur-yazar buluşmalarında kitap tahlilleri yapıp, okuma- yazma süreçleri hakkında keyifli sohbetler etti.

Etkinliklerde ve buluşmalarda Türkiye de yüzlerce çocuğa, hastane sınıflarına ulaşıp kuklası Kurabiyesi ile masallar anlatan vantrolog öğretmenimiz Selda DEVECİ de kuklası Kurabiye ile öğencilerimize keyifli anlar yaşattı.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirdiğimiz buluşmaya kendi imkanları ve Kocaeli Büyük Şehir Belediyemizin sağladığı araçlarla katılan öğrenci, öğretmen ve velilerimiz coşkulu bir kalabalık oluşturdu.

Söyleşi sonrası fuaye alanında öğrencilerin kitaplarını imzalayıp, fotoğraf çektiren öğretmen yazarlarımıza ve vantrolog öğretmenimize, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İhsan ÖZKAN ve Şube Müdürümüz Sayın Çiğdem AYANOĞLU çiçek takdimin de bulundu.

Aralık ayında ;

1.Sınıf ( velileriyle) ve 4. Sınıf öğrencilerimiz, 200’e kadar kitabı bulunan değerli yazarı Yusuf ASAL’In ‘Gıcıkgiller Apartmanı’, (Buluşmaya, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ve İbni Sina İmam Hatip Lisesi ev sahipliği yaptı.)

2.Sınıf ve 3. Sınıf öğrencilerimiz, Feyza KARTOPU yazarımızın ‘Balkabağı İle Dünya Seyahati / Şehir Günlükleri 2’ , (Online Geçekleşti)

5. Sınıf ve 6. Sınıf öğrencilerimiz, yine bir öğretmen yazar Mustafa YOĞURTÇU’ nun ‘Köpek Oteli’,

( Buluşmaya, Mehmet Sinan Dereli Ortaokulumuz ev sahipliği yaptı.)

7. Sınıf ve 8. Sınıf öğrencilerimiz, Behçet ÇELİK’in ‘Sınıfın Yenisi’, ( Buluşmaya, Kazım Karabekir Ortaokulumuz ev sahipliği yaptı.)

adlı kitaplarını okuyarak okur-yazar buluşmalarında kitap tahlilleri yapıp, okuma- yazma süreçleri hakkında keyifli sohbetler etti.

Milli Eğitim Bakanlığımızın, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve çocuklarla buluşturulması amacına katkı sağlamak ve masal anlatıcısı, yetenekli öğretmen ve öğrencilerimizi sizlerle tanıştırma isteğimizden hareketle öğretmenimiz Pervin SARIKAŞ ve öğrencimiz Aras ÖZTÜRK aralık buluşmalarında Anadolu Masallarını eğlenceli üsluplarıyla anlatarak misafirlerimize keyifli anlar yaşattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor Daire Başkanlığı’nı araç destekleri okullarımızın ulaşımında yoğun destek sağladı.

İZMİT’İN OKUYAN ÇOCUKLARI / Kitaplarla Dolu Bir Serüven projemiz kitapla İlgili keyifli ortamlarda bulunma; ikinci dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor Daire Başkanlığı’nın ve İzmit Halk Eğitim Merkezimizin kıymetli destekleriyle hayata geçireceğimiz kitap yazım atölyelerinde de öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yazma faaliyetlerine katılma fırsatı sunarak çocuklarımızın kitaplı bir şehirde büyümelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
# Araç, türkiye, eğitim

02 Oca 2023 - 17:21 - Eğitim

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