GÜVENÇ USTA AN MESELESİ, EMRE KAAN VE ERDEM TAMAM

İlk kez gazetemizden duyduğunuz transferde iş sadece imzaya kaldı. Prensip anlaşması yapılan futbolcu bugün veya yarın kampa katılacak. İstanbulsporlu orta saha Emre Kaan ile de anlaşma yapıldı. Emre de birkaç gün içinde kampta yerini alacak. Bodrum’da kiralık oynayan Kasımpaşalı Erdem Çetinkaya’yı da kiralık olarak kadroya katan Kocaelispor, Süper Lig ve 1.Ligi’nden bir sağ stoper ve bir santrfor alarak transferi kapatacak.