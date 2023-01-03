İzmit Körfezi'nin sahil kesimi kırmızıya büründü

Marmara Denizi'nin doğu ucunda, kent merkezine çok yakın mesafede bulunan sahilin bir bölümünde kırmızı ve sarı yosun birikintisi oluştu. Yosunların, denizin daha sığ olduğu kesimlerde ortaya çıktığı görüldü. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, AA muhabirine, yosunların, Marmara Denizi ekosisteminde doğal olarak bulunan türler olduğunu söyledi. Zaman zaman da yosun yoğunluğunun arttığını dile getiren Ergül, bölgenin besleyici element girdisinin bol olduğunu kaydetti.
Ergül, doğal yaşam döngüleri sonrasında yosunların koptuğunu, rüzgarla sürüklenerek kıyıya geldiğini belirterek, "Bunların bazı türlerinden agar üretiminde ya da kozmetikte ekonomik olarak da yararlanılıyor. Zararlı değiller, bunlar eko sistemin birer parçası." diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.