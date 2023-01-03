Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre İzmit, Yeşilova Mahallesi Bülbül Sokak adresinde ikamet eden Sevgi Altıntaş (49), balkonda dengesini kaybederek zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Altıntaş bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Emekli memur Kemal Altıntaş’ın eşi ve 2 çocuk annesi olan Sevgi Altıntaş’ın epilepsi rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Altıntaş'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Altıntaş'ın cenazesi Yeşilova Beyazıt Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karga Köy Mezarlığında toprağa verildi.