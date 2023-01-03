Altın fiyatları sert yükseldi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları öncesi Çin ekonomisine yönelik negatif fiyatlamayla birlikte sert yükseldi.

Piyasalar Çin’deki corona virüsü gelişmelerini ve Fed tutanaklarından gelecek sinyalleri takip ederken ons altın fiyatı da 1843,2 doları gördü.

Küresel piyasalarda yeni yılın ilk haftasında Çin ekonomisine yönelik negatif fiyatlamaların etkisi hissedildi. Çin ekonomisine yönelik endişeler nedeniyle yatırımcı güvenli liman altına yönelirken dolar da değer kaybetti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı haziran ayından bu yana ilk kez yaklaşık yüzde 1 artışla ons başına 1841 doların üzerine çıktı. Böylece ons altın küresel piyasalarda 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Gram Altın fiyatları da ons altındaki yükselişe paralel olarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 1109,5 lira ile en yüksek seviyesini görmüş oldu. Gram altın 1106 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1820 TL alış ve 1849 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 7 bin 287, TL alış, 7367 TL satış fiyatıyla işlem gördü. (Sözcü)