03 Oca 2023 - 11:39- Asayiş G: 03 Oca 2023 - 11:59

Bina'da yangın çıktı, faciadan dönüldü

Kartepe ilçesinde alt katının ahır olarak kullanıldığı iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Dumanların etrafı kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanların da dumandan etkilenmediği öğrenildi.
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Derbent Mahallesi'nde Serkan ve Talha Yılmaz'a ait olan iki katlı binanın üst katında kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanları gören binanın sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Dumanlar ise kısa sürede çevreyi sardı. İhbarla olay yerine Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, alt kattaki ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanların da dumandan etkilenmediği öğrenildi.
Yangın sebebiyle binanın üst katında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
# Yangın, Olay, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi

03 Oca 2023 - 11:39 - Asayiş

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