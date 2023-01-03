Bina'da yangın çıktı, faciadan dönüldü

Derbent Mahallesi'nde Serkan ve Talha Yılmaz'a ait olan iki katlı binanın üst katında kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanları gören binanın sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Dumanlar ise kısa sürede çevreyi sardı. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, alt kattaki ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanların da dumandan etkilenmediği öğrenildi.
Yangın sebebiyle binanın üst katında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
Derbent Mahallesi'nde Serkan ve Talha Yılmaz'a ait olan iki katlı binanın üst katında kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Dumanları gören binanın sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Dumanlar ise kısa sürede çevreyi sardı. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, alt kattaki ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanların da dumandan etkilenmediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.