03 Oca 2023 - 11:43- Ekonomi G: 03 Oca 2023 - 12:22

Memurlar yapılan zamdan rahatsız!

TÜİK’in enflasyon oranını açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı sendika temsilcilerini tatmin etmedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Memurlar yapılan zamdan rahatsız! mask

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,4 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı. Geçtiğimiz gün gazetemize konuşan Memur Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık ise en az yüzde 55 oranında zam talep ettiklerini söylemişti. Bugün ise Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şanlı, “enflasyon farkı zam değildir. Ek zam ve refah payı kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

“ZAM ORANI YETERSİZ”
Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı: “Kamu görevlileri ve emeklilerimize verilecek enflasyon farkı ile birlikte 2023'ün ilk 6 ayı için yapılacak topla zam oranı belli oldu. Rakamlar, memur ve emeklilerimizin zam oranlarının yetersiz olduğunu gösteriyor. Buna göre enflasyon yalnızca Aralık ayında %1,18 arttı ve 2022 yılının tamamı için %64,27 oldu. 2022 yılının ikinci altı ayında TÜFE %15,4 olarak hesaplandı. Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına %7 zam yapılmıştı. Buna göre memur maaşları geçen altı ayda verilen %7 zam düşüldüğünde resmi olarak %8,4 eridi. Böylece memur ve emeklilere ocak ayında %8,4 enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak %8 artışla birlikte enflasyon farkı da eklendiğinde yalnızca %16,4 zam yapılması söz konusu oldu.

“ENFLASYON FARKI SIFIR ZAM DEMEKTİR”
Bilindiği üzere asgari ücrete %55; devletin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara %122 zam yapılmıştı. Memurlarımızın harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken memur maaşlarına altı ay için %8 zam yapılması hakkaniyetli olmaz. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2022 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir. Tekraren ifade ediyorum ki, enflasyon farkı bir zam değildir. Yaşanan fiyat artışları karşısında sıkıntı yaşayan memur ve emeklinin, eriyen maaşlarına 6 ay önce yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisidir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir.

EK ZAM TALEP EDİLDİ
Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, memurlar da kendileri için bir destek bekliyor. Bu nedenle memur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılarak yıl içinde reel olarak erimesinin önüne geçilmesi ve refah payı verilerek maaşların reel olarak artmasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 2023, memur ve emekli için kayıp bir yıl olacak. Bu enflasyon rakamları karşısında 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir" ifadelerine yer verdi.
# türkiye, kamu

03 Oca 2023 - 11:43 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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