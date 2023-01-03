03 Oca 2023 - 12:12- Gündem G: 03 Oca 2023 - 12:35

Seka Tüneli’ne girenler DİKKAT!

Büyükşehir, trafik güvenliği çalışmaları kapsamında paydaş kurumlarla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu gerçekleştiriyor. 110 kamera yerleştirilirken 150’sinin ise montajı devam ediyor. Ayrıca Seka Tüneline de hız tespit sistemi kuruldu
Seka Tüneli’ne girenler DİKKAT! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için yeni projelerini tek tek hayata geçirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı takip ediliyor.

ANA AKSLAR GÖZETİM ALTINDA
Sorunlara zamanında müdahale edebilmek için yüksek çözünürlüklü 110 adet trafik izleme kamerası devreye alındı. Trafik izleme kameralarının görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD gibi birimlerinde hizmetine sunuldu. Ayrıca 150 kameranın montaj ve test süreci devam ediyor. Yılbaşından kısa bir süre sonra 150 kamera daha sisteme dahil edilecek.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ
Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Kocaeli Üniversite iş birliği ile Kocaeli geneli ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğunun anlık tespiti amacıyla 40 adet bluetooth tabanlı sensörün kurulumu gerçekleştirildi. Sensörler ile ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğu anlık ölçülüyor.

SEKA TÜNELİNE HIZ TESPİT SİSTEMİ
Seka tünelindeki hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla Büyükşehir tarafından tünel girişinin her iki tarafına anlık hız tespit sistemi kuruldu. Araçların hızları tespit edilip renkli ekranlarda sürücülere yansıtılarak hızlarını düşürmelerini sağlayan sistem sayesinde olası kazaların önüne geçilmiş oldu.

# Büyükşehir Belediyesi, emniyet

03 Oca 2023 - 12:12 - Gündem

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