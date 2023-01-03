03 Oca 2023 - 12:24- Siyaset G: 03 Oca 2023 - 12:27

CHP Kocaeli’nin artık hata yapma lüksü yok!

Kocaeli’de muhalefet 2002’den bu yana hep kaybederken AKP kazandı. CHP, 2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 25,98 oy alırken Kocaeli’de 24,63’te kaldı. 2015 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde % 24.95 oy alırken Kocaeli’de % 24.40’te kaldı. 2015 Kasım seçimlerinde Türkiye genelinde % 25,30 oy alırken Kocaeli’de 23.20’de kaldı. 2018 milletvekili seçimlerinde ve yerel seçimlerde de benzer sonuçlar çıktı.
CHP Kocaeli’nin artık hata yapma lüksü yok! mask

CHP Kocaeli seçmen tahlilini doğru yapamadığı, gereği gibi çalışmadığı için Büyükşehir adaylığı CHP'de kalması için mücadele etmedi. Çünkü inanmadı, sadece İzmit'e yönelmekle yetindi .Oysa ki % 44'e ulaşan hayır topluluğunun etkili bir CHP adayı ile Kocaeli'de tarih yazması mümkündü. İyi Partiye Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığının bırakılması ile Büyükşehir belediye başkanlığını doğrudan AKP'ye hediye edildi. Çünkü hayır bloğunda bulunan % 10'lardaki HDP oylarının İyi Partili adaya gitmesi imkansızdı. Böyle de oldu. Büyükşehir adeta AKP'ye hediye edildi. Aynı zamanda alınması mümkün olan Derince, Karamürsel, Darıca , Körfez ve hatta Kandıra bile AKP'ye hediye edilmiş oldu.

Yerel seçim öncesi AKP Kocaeli'de bir oy miktarı kaybedildi. Anayasa sahipliğinde hayır bloğunun oyunu % 44'e yakındı. Bu nedenle 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli'de İstanbul ve diğer büyükşehirlerde olduğu gibi bir başarı hikayesi yazma mevcuttu. Ancak Büyükşehir adayının İyi partiyle bırakılması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne göre bu oran % 32,69'a düştü. Darıca, Karamürsel ve Kandıra Belediyesi seçimlerinde anayasa yapısındaki hayır topluluklarında bir miktar aşıldı, ama bu seçimi kazanmaya yetmedi. Etkili bir İzmit adayı ile meclis toplamı olmasa da sadece İzmit Belediyesi kazanılabildi. Anayasa referandumuna göre Başiskele 'de % 25,36, Kartepe'de % 8.89, Körfez'de % 8, Gölcük'te % 2,06, Çayırova'da % 16,95, Gebze'de % 10.4, Derince'de % 1,56 oranında oy kaybı yaşandı. Bu seçimin CHP Kocaeli'de tahlili yapıldı mı, yoksa eski alışkanlıklara devam mı ediliyor? Bunu bu güne kadar bilmek mümkün değil.

İşte 04.11.2019 tarihli” KOCAELİ'DE CHP GERÇEK BİR TAHLİL YAPIYOR MU ?” Resim köşesi yazısında ayrıntıları verilen 2002 den bu yana yaşanan Kocaeli CHP'nin hikayesi bu.

İzmit kazanıldı, ama İzmit Belediyesini muhalefetten çok CHP eleştiriyor. Oysa ki 2002'den bu yana yaşanan ağır yenilgiler ve yenilgiler karşısında İzmit Belediye başkanına, belediyeye sahip çıktı ve etkili belediye görevlileri ile standart yapılan yanlışlardan sıyrılarak kentte CHP'yi büyütmek gerekmeyecek mi ?

Ekonomik, politik ve yönetsel yönetimlerde çok ağır bir kriz içinde. CHP misyonu ile kurulan cumhuriyetimizin temel değerleri ortadan kaldırılmış, rejim ustaca gidiş, ülke ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenmiş durumda. Çok önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu seçimin Millet İttifakı tarafından kazanılması, aynı zamanda yapılacak milletvekili genel kurulunda de meclisin tamamlanması gerekiyor.

CHP geçen hafta yeni bir il başkanı seçti. İlçe başkanlarımızın cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin önemini kavradıkları ve bu nedenle bir bütün olarak seçime yöneldikleri görülüyor. Bunlar çok önemli gelişmeler. İl başkanının da aynı misyonda şubelerinde çalışacağını.

CHP’nin bir iç kavgaya tahammülü yok. Artık CHP’nin eski alışkanlıklarını bırakması, belediyesi ve örgüt ile bir bütün halinde seçime yönelmesi, kişisel beklentileri bırakarak adama göre değil işe göre aday ve adaylar belirlemesi ve memleket meselelerine yönelmesi gerekiyor. İstatistikler yalan söylemez. CHP Kocaeli’de sürekli kendi hataları ile kaybediyor. CHP eski alışkanlıklarını tekrarlamaz, iç barışı sağlayarak, etkili örgütlenme ile etkili aday listesi yaparsa Kocaeli’de mutlaka birinci parti olacaktır.

Aksi sonuç artık açıklamasını mümkün olamayacak bir başarısızlık ve hüsran olacaktır. Bu hüsranı ne kent görüşü ve ne de iktidar beklentisi ile savaşan parti tabanı, hatta millet affedilecektir. Zira konu artık sadece Kocaeli değil, memleket meselesi haline gelmiş durumda. Kocaeli gibi her ilde yapılacak doğru işlerin bileşkesi Millet İttifakının cumhurbaşkanlığını ve meclis ödemesine yetecek ve memleket rahat bir nefes alacak.

Denetimin kurucu partisi CHP'nin gerçek misyonu da budur. Bu defa CHP Kocaeli'nin küçük beklentileri bir yana varmak için bu misyona yönelecektir.

Bakınız : 04.11.2019 tarihli “Kocaeli'de CHP Gerçek tahlil yapıyor mu? yazı köşesi yazı…

FAHRİ ÖRENGÜL

# Darıca, Çayırova, Başiskele, chp, AKP, İzmit belediyesi, Kartepe, Büyükşehir Belediyesi

03 Oca 2023 - 12:24 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.076.066 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP Kocaeli’de artık Bülent Sarı resmi olarak görevde mask
CHP Kocaeli’de artık Bülent Sarı resmi olarak görevde
“Kocaeli’de de Millet İttifakı il başkanları toplanmalı” mask
“Kocaeli’de de Millet İttifakı il başkanları toplanmalı”
Akşener, 15 Ocak’ta Kocaeli’de mask
Akşener, 15 Ocak’ta Kocaeli’de
İyi Partili Atar: Hakkımı helal etmiyorum mask
İyi Partili Atar: Hakkımı helal etmiyorum
Vahit Eryılmaz’a önemli görev mask
Vahit Eryılmaz’a önemli görev
Ellibeş, 2022 yılını değerldirdi: “Kocaeli, Türkiye Yüzyılı’na hazır” mask
Ellibeş, 2022 yılını değerldirdi: “Kocaeli, Türkiye Yüzyılı’na hazır”
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL