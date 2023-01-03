KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret için ne dedi?

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Aralık ayında ihracatımız 22 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 3.1 oldu. Bu ihracat rakamının aralık ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz” dedi.

ARTIŞ TRENDİ SÜRDÜ

İhracatta 2021 yılında yakalanan artış trendinin 2022 yılında da sürdürdüğünü söyleyen Zeytinoğlu, “2022’de ihracatta aylık 20 milyar doların aşıldığı rekor seviyeler gerçekleştirdik. Ve yılı 254 milyar 210 milyon dolar ihracat ile tamamladık. 2021 yılına göre ihracat artış oranı yüzde 12.9 oldu. Bu yıl, rekabet ettiğimiz ülkelerdeki konteyner ve taşıma maliyetlerinin yükselmesi ülkemize avantaj sağlarken, son dönemde Uzakdoğu’dan olan ihracatın önünün açılması ve konteyner fiyatlarının düşmesi yılın son aylarında ihracat artış hızında yavaşlamaya neden oldu. 2023 yılında başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu. Zeytinoğlu rekabetçi kurun önemini de ifade ederek, ihracatı desteklemesinin yanında, ithalatın azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını kaydetti.

İTHALATA İLİŞKİN…

“Aralık ayında ithalat yüzde 14.6 artışla 33.2 milyar dolar olarak gerçekleşti” diyen Zeytinoğlu, “2022 yılını 364 milyar 395 milyon dolar ithalat ile tamamladık. 2021 yılına göre artış yüzde 34.3 oldu. Alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 39.5, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 12.8 ve tüketim malları ithalatında yüzde 22.2’lik artışlar olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, dış ticaret açığının azaltılması noktasında tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 2022 yılında enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat artış hızının ihracatın üzerinde gerçekleştiğini; dış ticaret açığında yüzde 138.4’lük artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, bunun cari açığa yansıyabileceğini ifade etti.