03 Oca 2023 - 13:51- Gündem G: 03 Oca 2023 - 13:55

Bit Pazarı kaldırıldı, pazarcılar isyanda

Kullar Kapalı Pazar Alanına haftada 2 gün kurulan Bit Pazarı esnafı Pazar alanlarının ellerinden alınması gerekçesiyle isyan etti. Pazarcılar oda ile belediye arasındaki problemler yüzünden mağduriyet yaşadıklarını belirtti

Cihat Polat
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Bit Pazarı kaldırıldı, pazarcılar isyanda mask
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Başiskele Kullar Barbaros Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde bulunan Kullar Kapalı Pazar Yeri’nde haftada 2 gün kurulan Bit Pazarı kaldırıldı. Pazarın kaldırılması sebebiyle mağduriyet yaşadığını belirten esnaf duruma isyan ederken Pazar alanı önündeki adalet bekleyişlerinde ise bir muhatap bulamamaktan yakınıyorlar. Esnaf 5 yıllığına tahsis edilen yerin 5 yıl dolar dolmaz yeni yer gösterilmeden ellerinden alındığını, sebep olarak bölgede meydana gelen hırsızlıkların ve Başiskele Belediyesi ile Pazarcılar Odası arasındaki problemler olduğunu öne sürdü.

“Burada bir sürü usulsüzlük var”
Pazarcı esnafından Necati Erbek, ”Bizim sorunumuz devamlı olarak oradan oraya itilmek. Sonunda buraya geldik. 5 sene doldu ve kapıyı kapattılar biz dışarıda kaldık. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz seçim zamanı bize yardım etsinler. Biz insanız, ekmeğimizdeyiz. Burada ev soyulmuş neymiş bit pazarı kurulduğu için. Olur mu öyle şey? Herkes vazifesini yapsın ev soyulduysa polis bulsun. Biz mi soyduk biz mi suçluyuz? Burada bir sürü usulsüzlük var. Burada belediye de haklı. Elektriğini veriyor temizliğini yapıyor ama para belediyeye gitmiyor.” İfadelerini kullandı.

“Mahalleli de bizim gitmemizi istemiyor”
Başka bir pazarcı olan Yıldıray Özpınar, “Pazarımız geri istiyoruz. Pazarcılar odası başkanı ile belediye başkanı arasında sıkıntı var. Pazarcılar odası başkanı yeni seçildi. Yeni seçildiği için biraz sıkıntı olduğu söyleniyor. Bunlar hep dedikodu burada tek gerçek var pazarımız elimizden alındı. Biz pazarımızı istiyoruz. Söyledikleri şey de çevredeki vatandaşların rahatsız olduğu yönünde ama biz 2 bin 500 imza topladık ve mahalleli de bizim gitmemizi istemiyor.” şeklinde konuştu.

“Aç kalıcaz”
Bit Pazarı esnafı olan Ümit Köse, “Bizim pazarımız bir gün içerisinde kapatılmış. Biz mağduruz. Pazarcı Odası Başkanına söylüyoruz, bir günde biz size nasıl yer bulacağız diyor. Belediyeye gidiyoruz, bekleyin diyor. Oda başkanı yalan söylüyor diyorlar. Aç kalıcaz burada devletimizden yardım istiyoruz.

# polis, Başiskele

03 Oca 2023 - 13:51 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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