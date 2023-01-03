Bülent Sarı’nın gönlünden kopan aday belli!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü’nde, Harun Özgür Yıldızlı’nın milletvekilliği aday adaylığı için istifası sonrası boşalan yeni başkanlık görevi için geçtiğimiz hafta yapılan il yönetim kurulu toplantısında seçime gidilmişti. CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu tarafından yeni İl Başkanı seçilen Bülent Sarı’nın görevi geçtiğimiz gün genel merkez tarafından resmi olarak onaylandı. Kocaeli Gazetesi olarak kentin ve partinin gündemi hakkında görüşlerini aldık.

HEDEFİMİZ YÜZ GÜN

Mehmet Demirtaş ile birlikte aday olan Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, seçimleri birbirimize sarılarak yaptık diyerek, “Seçimin kaybedeni olmadı kazananı oldu. Bugün ilk toplantımızı yapacağız yarın da kurul arkadaşlarımızı seçeceğiz. Harun başkan çok başarılı görevini devam ettirdi. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Hedefimiz yüz gün” ifadelerine yer verdi.

“BİZ HAZIRIZ”

Gazetemizin Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nun seçimin öne alınması neticesinde CHP hazır mı? Sorusuna yanıt veren Sarı, “Biz hazırız CHP ailesi olarak 2 yıldır hazırız. Yarın seçim oluyor deseler en hazır parti CHP’dir. Bugün de mahalle başkanlarımızı güncelliyoruz, ilçe başkanlarımızı güncelliyoruz. Biz hazırız.

“HER ŞEY SORUN”

H.Y: Ülke genelinde Türkiye’nin en büyük üç sorunu?

Sarı: En büyük sorunu adalet, ekonomi bunun dışında her şey sorun. Üniversiteyi bitirmiş çocukların işi yok. Ülkemizde en önemlisi güvenlik yok, her yerde göçmen vatandaşlar, var.

“FATMA BAŞKAN İZMİT’İ ALDI İZMİT RAHATLADI”

H.Y: Ülkenin bu genel yapısı içinde Kocaeli en çok gelir getiren şehirlerarasında buna rağmen Kocaeli ekonomik sıkıntı içerisinde diyebiliyor musunuz?

Kocaeli Türkiye genelinden çok farklı bir şehir, ama tabi ki baktığınız zaman 20 yıldır Kocaeli bu zenginliğini hissedemiyor. Sefa Sirmen’in 20 yıl önceki bıraktığı belediyeyle şimdiki belediyeye bakın. Fatma Başkan İzmit’i aldı İzmit rahatladı. İnsanlar da görüyor ki illerde belediyecilikte geriledik. Sefa Sirmen’in belediyeciliğine bakıldığı zaman Cumartesi Pazar insanlar Kocaeli’ye akıyordu. Mutlu şehir deniliyor ama sadece kendi etrafındakiler mutlu. Fatma Başkan mutlu etmeye çalışıyor.

“FATMA BAŞKAN BİZDEN DESTEK ALMIŞTIR”

Fatma Kaplan Hürriyet’in bu görev süresince yeterince destek verebildiniz mi ya da ne gibi engeller çıktı?

Fatma Başkan belediye başkanı biz örgütüz. Örgütler yeri geldiği zaman Fatma hanımdan yeri geldiği zaman da Fatma Başkan bizden destek almıştır. Bazen fikir ayrılıkları olabilir ama zaten fikir ayrılıkları olmazsa sorun olur. Bir tane belediyemiz var, Fatma Başkan da eli kolu kısıtlı. İzmit Belediyesi bir ticarethane değil. O da belediyeyi yürütmeye çalışıyor. Fatma Başkan meclis çoğunluğunun onlarda olmasına bakmıyoruz. Eskişehir nasıl başaracaksa onlar da başaracak. Yapılan hizmetler ortada. Kocaeli anlamlarından en önemlilerinden bir tanesi Fatma Başkanda, Gebze ile karşılaştırırsak Gebze’nin bütçesi daha büyük ama Fatma Başkan’ın çalışması ortada. Fikir ayrılıkları tabi ki olabilir. En iyisini nasıl yapacağız diye fikir ayrılıklarına düşüyoruz.

“ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU”

Cumhurbaşkanlık seçiminde kişisel olarak sizin adayınız kim?

Genel Başkanımız 6’lı masada liderlik yapıyor. Altılı masadan çıkan aday bizim başkanımızdır. Bülent Sarı’nın gönlünden geçen de bizim Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

“FATMA BAŞKAN DEĞERLİMİZ”

2024 yılında CHP’nin Büyükşehir adayı Fatma Kaplan Hürriyet harici biri olur mu?

Fatma Başkan bizim değerimizdir ama biz şuan 2024’e hiç bakmıyoruz. İktidar olduktan sonra bakacağız.

“ÖN SEÇİM İSTİYORUZ”

Ön seçime bakış açınız nasıl? Ön seçim istiyor musunuz?

Benim beraber 3 yıl görev yaptığım arkadaşımız ön seçim dedi ilçe başkanlarımızın talebi ön seçim bizim de talebimiz ön seçimdir. Örgütler olarak Kemal Başkanımız neyi uygun görürse onu uygulayacağız. Kimse sandıktan korkmasın. Başka yerlerde ne denilirse denilsin bizim için net biz ön seçim istiyoruz. Artık bunun gündemde olmaması lazım.

“ÜLKE ZOR DURUMDA”

Türkiye’nin ekonomisinin nabzı burada atıyor, sanayi şehri burası. Genelde toplumun 1950’den sonraki sanayi insanı siyasal açıdan sağcı olur. Siz bir iş insanı olarak çevrenizden nasıl görüşler alıyorsunuz?

Gittiğimiz odalarda da sanayicilerde de zor bir süreç işliyor. Belirli bir kesim var, iktidara yakın olan ve işi tıkırında olan ama bunun dışındakiler belli. İşin siyasi kısmı kalmadı artık. Onların da durumu iyi değil. Sadece sanayi değil. Bunun damarı esnaftır. Onlarda sıkıntıdadır. Ülke gerçekten zor durumda.

“KISA SÜREDE TOPARLARIZ”

CHP başkanlık seçiminde kazanırsa Türkiye’nin bu borçları sürekli yükseliyor, yarın CHP’nin bir korkusu olur mu?

CHP bugün ilk geldiği gün adaleti getirdiği gün her şey düzelir. Bir reçete kesti 400 küsür milyar dolar. Biz adaleti getirip ve o düzeni bozduğumuz zaman o eski günlere tekrar döneceğiz. Çok kısa sürede toparlarız.

“UYUŞTURUCU ÇOK KÜÇÜK YAŞLARA İNDİ”

Vatandaşlar partiye size en çok hangi sıkıntılarla geliyorlar?

Sokaktaki vatandaşlar en çok işsizlik olarak partiye geliyorlar. Hep üniversite öğrencileri geliyor işsizler. Kocaeli’de özellikle uyuşturucu sorunu bize çok geliyor. En çok ailelerin burada çektiği sıkıntı uyuşturucu sıkıntısıdır. Uyuşturucu artık özellikle çok küçük yaşlara indi. Aileler üzgün ve çaresiz. Devlet kolluklarına Valimize ve savcımıza iletiyoruz ama en büyük sorunumuz budur.

BÜLENT SARI KİMDİR?

06.06.1977 doğumlu evli ve iki çocuk babası. İsmini dönemin Başbakanı seçilen Bülent Ecevit’ten alan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı CHP Kartepe’de Gençlik Kolluğu ve başkanlık yaptı. Yaşar Sönmez’in daveti ile 2009’da belediye meclis üyesi olarak görev yaptı. Kartepe’nin ilk kurulum belediyesine hizmet etti. 2009’un sonunda Kartepe’de İlçe Başkanlığı yaptı. Harun Başkanın önderliğinde il kuruluna seçilip il başkan yardımcılığı yaptı. 3 yıl il sekreterliği yaptıktan sonra Kocaeli İl Başkanı olarak göreve geldi.