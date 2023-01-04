Emre Nefiz Kocaelispor'da

Ümraniyespor ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden futbolcu için bonservis bedeli ödenmedi. Kocaelispor Kulübü, kanat oyuncusuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Frankfurt altyapısında futbola başlayan 28 yaşındaki Emre Nefiz daha önce Altınordu, Adana Demirspor, Giresunspor, Alanyaspor, Gaizantepspor gibi takımlarda ter döktü. Kocaelispor Kulübü yeni transfer için hoş geldin paylaşımı yaptı. Nefiz, söz konusu paylaşımda “ Ben geldim, Haydi Körfez birlikte savaşalım!” mesajı verdi.