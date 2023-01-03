Bit Pazarı tartışmasında Başkan Kumsar iddiaları yanıtladı

Başiskele Kullar Barbaros Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde bulunan Kullar Kapalı Pazar Yeri’nde haftada 2 gün kurulan Bit Pazarı kaldırıldı. Pazarın kaldırılması sebebiyle mağduriyet yaşadığını belirten sebep olarak bölgede meydana gelen hırsızlıkların ve Başiskele Belediyesi ile Pazarcılar Odası arasındaki problemler olduğunu öne sürdü. İddialara cevap veren Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar konunun odası ile ilgili olmadığını yeni bir yer bulunması için de çalışacaklarını ifade etti.

KARTEPE YOK DEDİ SIRA DİĞER BELEDİYELERDE

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar “Bit Pazarının kapatılmasının bizimle alakası yok çevre sakinlerinin şikayeti sebebiyle kapatıldı. Bizim kapatma yetkisi yok. Biz belediyelerle birlikte uyumlu bir şekilde çalışmak istiyoruz. Başiskele’de kapatıldı şimdi Bit Pazarının nereye kurulacağınadiğer belediyeler karar verecek. Burada bir ihtiyaç var insanlar evlerine ekmek götürüyor. Biz Kartepe Belediye Başkanımızla görüştük olmaz dedi. Çünkü Çarşamba günü o alana Hanımeller Pazarı kurulduğunu söyledi. Hangi ilçe olur bilmiyorum ancak biz bütün belediyelerle görüşeceğiz ta ki bir yer bulana kadar.”ifadelerini kullandı.