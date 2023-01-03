Memur ve emekliye ek zam verilecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,47 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

Bugün Ankara’da “Sözleşmeliye Kadro Şöleni” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

ENFLASYONUN KÖPÜĞÜ…

– Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık.

– Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

– Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

– Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

– Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Bu kapsamda 4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.

– Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

– Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir.

– Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.

– Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikalarımızın ilk görevi emekçinin hakkını, alın terini ve hukukunu savunmaktır. Birer sivil toplum kuruluşu olan sendikalar, demokrasinin vazgeçilmez araçlarından biridir.

– Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz bir şekilde siyaseti dizayn etmek için kullanılmıştır. Geriye doğru baktığımızda sendikacılık adı altında, farklı toplum kesimleri arasında gerilimin tırmandırıldığını gördük.

VESAYETİN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞ SENDİKALAR

– Bu ülkede marjinal yapıların sözcülüğünü yapan sendikalar gördük. İnsan hayatını emekçinin hak ve hukukunu savunmak yerine vesayetin oyuncağı haline gelmiş sendikalar gördük. Yaşadıklarımız bize ideolojik sendikaların hiçbir faydasının olmadığını gördük. Ülkemiz son 20 yılda ideolojik sendikacılık zincirinden kurtulmuştur.

– Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler.

ŞAKIR ŞAKIR ÖDEDİK

– Konut edindirme yardımı… Kısa adı KEY… Yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödenmesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı, onları da çalışanlarımıza yine biz ödedik.

– Ne dedik devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz dedik. Altılı Masa’da olanlar var ya, onlar bu süreci iyi bilirler. İçlerinde bir tanesi var, devlet olarak bunu hemen ödeyeceksin diyen benim, bu talimatı veren benim. Ve bunları şakır şakır ödedik.

– Ayrıca YAŞ kararlarıyla TSK’dan ilişiği kesilen subayların haklarını iade ettik. Memurlarımızın hafta sonu tatillerinde izinsiz şehir dışına çıkma yasağına son verdik. Kurumlar arası ücret dengesini tesis ettik. 2011 ve 2013’te yaptığımız düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik.

(Sözcü)