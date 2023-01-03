Restoranın işletmesi işi ihale edilecek

Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden biri olan GOSB’da, Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri’nin içinde yer alan 250,20 m²’lik restoran alanının, 70 m²’lik üst kat mutfak alanı ve 128,23 m²’lik alt kat restoran alanı ile alt yemekhane mutfağı dahil edilerek, restoran olarak işletilmesine karar verilmiştir.

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