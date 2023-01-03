Atıksu geri kazanım projesi kontrollük ve müşavirlik işi ihale edilecek

GOSB Yönetim Kurulu tarafından GOSB ATIKSU GERİ KAZANIM PROJESİ KONTROLLÜK VE MÜŞAVİRLİK işi’nin ihale edilmesine karar verilmiştir. Yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere davet edilmektedir. Söz konusu iş, istekliler arasında ihale edilecek

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