03 Oca 2023 - 15:33- Gündem G: 03 Oca 2023 - 15:36

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alınacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alınacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alınacak mask

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

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03 Oca 2023 - 15:33 - Gündem

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