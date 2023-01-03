İzmit meclisinde denetim komisyonu belli oldu

Yeni yılın ilk İzmit Belediyesi Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediyesi Belsa Plaza binasında gerçekleştirildi. 20 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı oy birliği ile karara bağlandı. Meclis Başkanlığını İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Çetin Sarıca yaptı. Toplantıda denetim komisyonu üyeleri seçildi. Taşıt kredisi ile ilgili 2023 yılında geçerli olacak haliyle meclise sunuldu. Oy birliği kabul edildi.

“HARCAMAYI VE DENETİMİ YAPAN AYNI KİŞİ”

Mecliste tasarruf bütçe komisyonu ile ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, “Bütçe ile ilgili olarak Tasarruf komisyonu kurulacak ve çalışmalar yapılacaktı. Son durum nedir?” sorusuna cevap veren Seyhan Özcan, “Komisyonumuz meclis üyelerinden oluşmuyor. Tasarruf planı ile ilgili mali hizmetler birliği altında stratejik hedef olarak koyduk. Dosyamızı tamamlanmak üzere yaptığımız tüm çalışmalar orada raporlarımızda detaylar yazıyor” ifadelerini kullandı. Seyhan’a cevap veren Tutuş, “Harcamayı yapan kişiyle denetimi yapan kişi aynı olduğu için dosyayı sunmanıza gerek yok” dedi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ

AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş 28 oy

AKP Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, 27 oy

CHP Meclis Üyesi Tuncay Aşkın 12 oy

CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural 12 oy

MHP Meclis Üyesi Engin Duymaz 28 oy