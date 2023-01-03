Erhan Oğuz vefat etti

Eski Saraybahçe Belediyesi’nde uzun süre Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, daha sonra Uzunçiftlik Belediyesi’nde de çalışan inşaat mühendisi Erhan Oğuz(75) vefat etti. Erhan Oğuz’un cenazesi yarın öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.