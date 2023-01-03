Kağıtspor, 2022’nin son günü “süper” oldu

13 TAKIM MÜCADELE ETTİ
Ankara’da yer alan Türkiye Judo Federasyonu Hizmet Binası Spor Salonu’nda yapılan 2022 Spor Toto Süper Ligi’ne yükselme müsabakalarında judocularımız, 13 erkek kulüple Süper Lig’in yeni takımı olmak için mücadele etti. Rakiplerini tek tek yenerek şampiyonluk kürsüsünde yer alan sporcular, 2022’nin son gününde, 2023’te Spor Toto Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalarda Osmangazi Belediye ikinci, İstanbul Mesme Taşbağ ve Akçaabat Belediye SK üçüncü olarak yeni yılda Süper Ligin yeni takımları unvanını kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.