03 Oca 2023 - 15:53- Spor G: 03 Oca 2023 - 15:55

Kağıtspor, 2022’nin son günü “süper” oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılının son müsabakasından şampiyonlukla ayrıldı
Kağıtspor, 2022’nin son günü “süper” oldu mask
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13 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Ankara’da yer alan Türkiye Judo Federasyonu Hizmet Binası Spor Salonu’nda yapılan 2022 Spor Toto Süper Ligi’ne yükselme müsabakalarında judocularımız, 13 erkek kulüple Süper Lig’in yeni takımı olmak için mücadele etti. Rakiplerini tek tek yenerek şampiyonluk kürsüsünde yer alan sporcular, 2022’nin son gününde, 2023’te Spor Toto Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalarda Osmangazi Belediye ikinci, İstanbul Mesme Taşbağ ve Akçaabat Belediye SK üçüncü olarak yeni yılda Süper Ligin yeni takımları unvanını kazandı.
# türkiye, Ankara

03 Oca 2023 - 15:53 - Spor

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