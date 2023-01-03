Kağıtspor, 2022’nin son günü “süper” oldu

13 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Ankara’da yer alan Türkiye Judo Federasyonu Hizmet Binası Spor Salonu’nda yapılan 2022 Spor Toto Süper Ligi’ne yükselme müsabakalarında judocularımız, 13 erkek kulüple Süper Lig’in yeni takımı olmak için mücadele etti. Rakiplerini tek tek yenerek şampiyonluk kürsüsünde yer alan sporcular, 2022’nin son gününde, 2023’te Spor Toto Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Müsabakalarda Osmangazi Belediye ikinci, İstanbul Mesme Taşbağ ve Akçaabat Belediye SK üçüncü olarak yeni yılda Süper Ligin yeni takımları unvanını kazandı.