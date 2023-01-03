Türkiye Şampiyonu Aykut Eren Dinç’in antrenörü yok!

ANTRENÖR CANER ÇALIK MECBUREN BAŞKENT’E DÖNDÜ

Kentimizin ve Kocaeli Engelsiz Spor Kulübünün gururu, en genç Artistik Buz Pateni milli sporcusu Aykut Eren Dinç, adeta bir trajedi yaşıyor. Şampiyon Aykut’un artık bir antrenörü yok. 23-25 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzun antrenörü, il müdürü sözleşmesini yenilemediği için antrenörsüz kaldı. 2 ay sonra gelecek bir Türkiye Şampiyonluğumuz tehlikede. Zira kendisini iki ayda şampiyon yapan antrenörü Caner Çalık, sözleşme yenilenmediği için kentine döndü.

SÖZLEŞME YAPILMADIĞI İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞTILAR

2,5 ay önce kente gelen antrenörü Caner Çalık ile il spor müdürlüğü arasında yapılan görüşmeye müteakip belirli bir sözleşme yapılmadığı için, yarı zamanlı olarak haftada sadece 3 gün çalışmaya başlayan sporcumuz, kasımda yapılan, 40’ın üzerinde ülke ve 160’a yakın sporcunun katıldığı uluslararası Bosphorus Cup yarışmasında da sadece 2 haftalık koreografisiyle ilk kez denediği kısa ve uzun programda 3. olarak kürsüye çıktı. Bu sonuç hem ili temsil eden Kocaeli Engelsiz Kulübünü hem de kentimizi gururlandırmıştı.

BU KENTTE BAŞARI CEZASIZ KALMADI

Bu başarının cezalandırılması için adeta fırsat bekleyenlerin istediği oldu. Çünkü bu ülkede başarı cezasız kalamazdı. Sporcunun, son iki sezondur eski kulübü Kocaeli Gençlik Hizmetleri ile sahada antrenör desteğinden yoksun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, gerek kulüp başkanı ve ilce spor müdüründen gerekse tesis yönetimi tarafından başarılarının hiç bir tebrik ve takdir edilmediği ve spor yaparken de bir çok sıkıntıyla mücadele ettirildiği iddia edilirken, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri yetkililerinin “Hoca bulamıyoruz” bahanesiyle faaliyetlerini durdurması sonrası da, ciddi manada mağduriyet yaşadı. Yeni kulübü Kocaeli Engelsiz Spor Kulübünün ve ailesinin de çabaları ve emeğiyle sıkıntıları aşmaya çalıştıkları sosyal medyada da yankı uyandırdı.

KARDEŞİ DE OKULLARDA RAKİPSİZ ŞAMPİYON

Yeni antrenörü Caner Çalık ile harika bir uyum yakalayan sporcunun, Türkiye şampiyonası sonrası antrenör desteğinin devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor. 2 hafta sonra yapılacak olan Başkent kupasına yine antrenörsüz olarak hazırlanan sporcunun trajedik durumu herkesi kahrediyor. Bitti mi, hayır. Okul sporlarında Kocaeli şampiyonu olan kız kardeşi de aynı durumda bulunuyor. 1 hafta içinde gireceği Marmara Bölge yarışması için 7 yaşında sahada tek başına ve koreografi müziğini dahi kendi çalmak zorunda olan Aykut’un kız kardeşi de, imkansızlıklarla boğuşuyor.

BÜYÜKŞEHİR VE İL MÜDÜRLÜĞÜ SESSİZ KALDI

Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile defalarca görüşüldüğü ve sporcunun durumunun tüm gerçeğiyle gözler önün serildiği, devletin ilgili kurumlarından acil olarak destek beklediklerini belirten kulüp yönetimi, isyan ediyor. Türkiye Şampiyonu ve milli değer Aykut Eren Dinç aynı zamanda bağlı bulunduğu Kocaeli Engelsiz Spor Kulübü tarafından Engelli sporcuların desteklenmesi maksadıyla yola çıkılan "Buzda Biz de Varız, Engelleri Aşarız" sloganıyla Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonunda ilk kez uygulamaya konulan projede gönüllü olarak proje liderliği misyonunu üstlenerek, iyi kalbiyle gönüllere bir kez daha taht kuruyor.

BAŞKAN CEM ŞAYLAN SON KEZ ÇAĞRIDA BULUNDU

Kulüp Başkanı Cem Şaylan, proje lideri Aykut Eren’in sinerjisinin çok güzel olduğu, projenin gönüllü çalışmak isteyen herkese açık olduğunu belirterek “Bu yolda bize destek veren fahri antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Kocaeli il Spor Müdürlüğünden proje kapsamında Çarşamba günleri 15:00-16:00 saatleri arasında buz pistinin bu proje kapsamında engelli sporculara tahsis edilmesini bekliyoruz” dedi.

ŞAMPİYON AYKUT EREN DE AÇIKLAMA YAPTI

Şampiyon Aykut Eren ise sosyal Sorumluluk Projesinde aldığı misyondan dolayı çok mutlu olduğunu, herkesin bir engelli adayı olduğunu, onların da herkes gibi spor yapma imkanının sağlanması gerektiğini belirtti. Aykut Eren buz pateni yapmayı çok sevdiğini söylerken, derslerinin de çok iyi olduğunu sözlerine ekledi. Sporcumuz buz pateninin yanı sıra iyi piyano ve keman çalıyor, konservatuarda öğrenci olarak eğitim görüyor. Buz pateninden fırsat buldukça babasıyla da tenis oynayan şampiyon asıl hedefinin “Artistik Buz Pateninde ülkesini ve Kocaeli’ni Olimpiyatlarda temsil etmek” olduğunu belirtiyor.