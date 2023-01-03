03 Oca 2023 - 16:28- Spor G: 03 Oca 2023 - 16:32

Erencan'a Kocaelispor kancası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor ile birlikte liderlik koltuğunu paylaşan Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı gündemine aldı.
Erencan'a Kocaelispor kancası mask

Ligin ilk yarısında kulübeden istenen katkıyı alamayan TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da transfer harekatı devam ediyor.

Yeşil siyahlı ekip bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve geçen sezonun devre arasından itibaren Corendon Alanyaspor'a kiralanan 2002 doğumlu forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı gündeme aldı ancak oyuncunun kulübü ile anlaşan Kocaelispor, düşünmek için süre isteyen Erencan'dan "Alanyaspor'da kalmak ve Süper Lig'de oynamak istiyorum" cevabı aldı. Kariyerinde, Süper Lig'de 9, TFF 1. Lig'de 7 ve TFF 2.Lig'de 6 maça çıkan Erencan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ye karşı oynadığı maçta süre alıp, PSG maçının da kadrosunda yer almıştı. Öte yandan, Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'nin Kocaelispor'un çok istediği genç golcüyü takımda tutmak istemesinin, Erencan'ın teklifi reddetmesinde büyük rol oynadığı da gelen bilgiler arasında.
# Kocaelispor, genç

03 Oca 2023 - 16:28 - Spor

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