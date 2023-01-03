Tatil edilen müsabakanın, 05.01.2023 tarihinde Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadında saat 19.00 da oynanmasına karar verildi.
03 Oca 2023 - 16:31- Spor Güncelleme: 03 Oca 2023 - 16:33
Elektrik kesintisi yüzünden ertelenen maç 5 Ocak'ta oynacak
30.12.2022 tarihinde Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadında saat 19.00 da oynanması gereken Dilovası Belediye Spor-Tavşancıl Spor U-18 lig müsabakası, statta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hakem tarafından tatil edilmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.