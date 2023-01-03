İLK SINAVDA NOTUMUZ GEÇERSİZ: 0-2

BULVARSPOR MAÇI 1. DEVRE KADROSU KARMAYDI

Kocaelispor, dün Kartal Bulvar karşısında ilk yarıya Eren Bilen, Mehmet Sak, Alpay Çelebi, Diogo Aleksis, Yiğit Canguru, Tayfun Aydoğan, Anıl Emre Yılmaz, İlyas Kubilay Yavuz, Beykan Şimşek, Okan Eken ve Hazarhan Karaca on biriyle başladı. 17.dakikada Bulvar takımı penaltı kazandı, kaleci Eren bilen Ulaş Ünsal’ın penaltısını kurtardı. 25.dakikada Görkem Güven konuk ekibin golünü kaydetti. İlk yarı 1-0 Bulvar lehine kapandı.

2.DEVRE KADROSUNDA YENİ TRANSFERLER DE VARDI

Özel maçın ikinci yarısında sahaya Ahmet Hasan Göcen, Atila Turan, Yalçın Kılınç, Furkan Uludaş, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Cihat Çelik, Emre Nefiz, Cem Ekinci, Mertan Caner Öztürk, Samed Ali Kaya on biriyle çıkan Kocaelispor, 79.dakikada golü yedi ve ilk hazırlık maçı 2-0 aleyhimize sonuçlandı. Bol oyuncu denenmesi, skora da direkt etki etti. Kocaelispor yarın ikinci ve üçüncü sınavında iki ayrı takım Isparta ve Afyon ile art arda oynanacak.