03 Oca 2023 - 17:35- Ekonomi G: 03 Oca 2023 - 17:39

Yumurta ve et fiyatlarına zam geldi

Hem dünyada hem de Türkiye'de yükselen yumurta fiyatlarına gelen zamlara bir de et fiyatları eklendi. Birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti.
Yumurta ve et fiyatlarına zam geldi mask

Yumurta fiyatlarının ardından bir de ete zam geldi.

Yumurta fiyatı hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı yükseldi. 2021 yılında 20 lira olan 30'lu yumurta fiyatı 2022'de üç katına çıktı. Market raflarında 30'lu yumurta, ortalama 65 liradan satılıyor.

Sektör yetkilileri fiyatların seyrini, maliyetlerin belirleyeceğini ifade ediyor. 2023 yılında yumurta fiyatlarında yüksek artışların yaşanmayacağı öngörülüyor.

Et ve Süt Kurumu da üreticilerden aldığı karkas et fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Böylece dana karkasın kilogram fiyatını 90 liradan 116 liraya yükseldi.

Zamla birlikte birinci kalite büyükbaş kırmızı et ürünlerinde yaklaşık yüzde 29'luk artış gerçekleşti.

Et ve Süt Kurumu, küçükbaş hayvan eti alımında ise kiloda 5 ila 8 lira arasında fiyat artışına gitti.

Böylece kuzu karkasın kilogram fiyatı 92 liradan 99 liraya yükseltildi.

Ayrıca kurum tarafından yapılan açıklamada, üreticilere kıvırcık ırkı kuzular için kilogram başına 10 lira "Kıvırcık Kuzu Primi" verileceği kaydedildi.

# türkiye

03 Oca 2023 - 17:35 - Ekonomi

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