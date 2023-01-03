03 Oca 2023 - 21:42- Spor G: 03 Oca 2023 - 21:45

Karamürsel’e Beylik sökmedi: 2-0

Amatör Süper Lig’de az önce sona eren maçlarda Karamürsel, Gebze Beylikbağı takımını 2-0 yendi.
Karamürsel’e Beylik sökmedi: 2-0 mask

Bağdatspor ise Sırrıpaşa engelini 3-2 ile geçip yoluna devam ederken, Bekirdere Başiskele Damlar deplasmanında tek golle 3 puanı almasını bildi. Çınarlı Alikahya engelini 2-1 ile geçti, Dilovası Arslanbey Organize Sanayi’yi elinden kaçırdı: 1-1.
# Dilovası, Başiskele

03 Oca 2023 - 21:42 - Spor

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