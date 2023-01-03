Karamürsel’e Beylik sökmedi: 2-0

Bağdatspor ise Sırrıpaşa engelini 3-2 ile geçip yoluna devam ederken, Bekirdere Başiskele Damlar deplasmanında tek golle 3 puanı almasını bildi. Çınarlı Alikahya engelini 2-1 ile geçti, Dilovası Arslanbey Organize Sanayi’yi elinden kaçırdı: 1-1.