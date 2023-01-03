Engelli vatandaşın rapor çilesi yok artık dedirtti

Kocaeli’de yaşayan ve yüzde 90 engelli raporu bulunan Ali Taşçı adlı vatandaş, işitme cihazı raporu almak için iki gün art arda Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gitti. Randevusu olmadığı için hastaneye kabul edilmediğini ifade eden Taşçı, bunun üzerine gittiği Seka Devlet Hastanesi’nden de aynı sebeple geri çevrildi. Seka Devlet Hastanesi’nde görüştüğü doktora da yüzde 90 engelli olduğunu söyleyen Taşçı, randevusunun olmaması gerekçe gösterilerek reddedilmesi üzerine hastanenin Başhekim Yardımcısı’na durumu anlattı. Taşçı; yüzde 90 engelli olduğunu, gözlerinin ve kulaklarının sorunlu olduğunu ve buna ek olarak kalp hastası ve şeker hastası olduğunu belirterek ayağında da protez olduğunu söyledi. Rapor talebine bir kez daha ‘doktorların randevusu olduğu için yardımcı olamayacağız’ cevabını alan Taşçı, buradan da sonuç alamadığını ifade etti. Yüzde 90 engelli olmasına rağmen hastaneler tarafından defalarca reddedilmesine tepki gösteren Ali Taşçı, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.