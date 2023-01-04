Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

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