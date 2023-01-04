Taksi durak yerleri kiraya verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 27.10.2022 tarih ve 1117 sayılı UTDK Kararı ile 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 21.12.2022 tarih 4597 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereği Darıca İlçesinde bulunan toplam 4 adet, ticari taksi durak yerlerini 5 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecek

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