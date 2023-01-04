Kediyi acımasızca yumrukladı

Sosyal medyada bugün paylaşılan hayvana şiddet görüntüsü vicdanları yaraladı. 3 Aralık 2022 tarihli görüntüde, bir şüphelinin evden kaçan kedinin peşinden gittiği, kediyi yakalayarak yumrukladığı ve pencereden içeri attığı görüldü. Görüntü büyük tepki toplarken, olaya ilişkin inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta yaşayan B.A. (23) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler şahsı yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Hayvan canisi"

B.A. ile aynı mahallede ikamet eden Zerrin Beşli, "Benim de 2 tane kedim var, hayvanları çok seviyorum. Bunun gibi insanların peşine düşüp çaresine bakmak gerekiyor. Bunu yapan kişinin gerekli cezayı alması lazım. Ben bunlara hayvan canisi diyorum. Yazık günah kediden ne istedi? Sokak kedi dolu. Kedi balkona gelmişse ne olmuş yani. ‘Pis’ desen gidecek. Ne zararı olabilir ki kedinin. Eğer kendi kedisiyse de böyle bir insan kedi bakamaz" dedi.