04 Oca 2023 - 09:53- Asayiş G: 04 Oca 2023 - 10:03

Düzensiz göçmenler yakalandı

Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler yakalandı mask

İki şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Evde 13'ü kadın, 18'i çocuk 51 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
# Kartepe, Kadın, jandarma

04 Oca 2023 - 09:53 - Asayiş

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